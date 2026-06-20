LGS'de skandal iddia: Öğrenciye sınavda yanlış kitapçık verildi

Odatv'nin haberine göre, bir öğrencinin sınavın başlamasının ardından yanlış kitapçıkla sınava girdiğinin fark edilmesi üzerine kitapçığının değiştirildiği, bunun da öğrencinin performansını olumsuz etkilediği ileri sürüldü.

İDDİA: YANLIŞ KİTAPÇIK 10 DAKİKA SONRA FARK EDİLDİ

Karaman Başakşehir Şehit Hamza Çetin Anadolu Lisesi'ndeki 21 numaralı salonda sınava giren Azra N. A.'nın ailesi, sınavın ilk dakikalarında öğrenciye yanlış kitapçık verildiğini iddia etti. Aileye göre hata, sınav başladıktan yaklaşık 10-12 dakika sonra fark edildi ve kitapçık değişimi yapıldı.

"SORULARIN YERİ DEĞİŞTİĞİ İÇİN BAŞTAN BAŞLAMAK ZORUNDA KALDI"

Öğrencinin babası Fatih A., yaşananları Odatv'ye anlattı. Kızının sınav sırasında ciddi bir mağduriyet yaşadığını belirten A., "Sınav başladıktan 10-12 dakika sonra iki sıra önde oturan öğrencinin kitapçığıyla değiştirdiler. Kitapçıklar işaretliydi. Soruların yeri değiştiği için kızım sınavı baştan çözmek zorunda kaldı" dedi.

SÜRE YETMEDİ, BAZI SORULARI ÇÖZEMEDİ

Kitapçık değişikliği nedeniyle önemli ölçüde zaman kaybı yaşandığını savunan A., bunun özellikle sözel bölümde etkisini gösterdiğini ifade etti.

A., "Sözel sınavını tamamlayamadı. Süre yetmediği için inkılap tarihi sorularına bakamadı. 45 dakika sonra da sayısal sınava motivasyonsuz girdi" diye konuştu.

SAVCILIK VE CİMER'E BAŞVURU

Yaşanan olayın ardından aile, Cumhuriyet Başsavcılığı ile CİMER'e başvuruda bulundu. Salon görevlileri ve sorumlular hakkında şikayetçi olduklarını belirten Fatih A., yaşananların telafisinin mümkün olmadığını söyledi.

"Belki savcılık süreci sonunda bir ceza verilecek ama bu bizim işimize yaramayacak. Bu bir öğrencinin hayatında bir kez gireceği sınav. Kızımın hayatı bu olaydan etkilendi" ifadelerini kullandı.

KAMERA KAYITLARININ İNCELENMESİ TALEP EDİLDİ

Ailenin sunduğu dilekçede, kitapçık karışıklığının öğrencinin sınav başarısını doğrudan etkilediği öne sürüldü.

Süre kaybı ve yaşanan psikolojik baskının performans düşüşüne neden olduğu belirtilen başvuruda, olayın aydınlatılması için sınav salonuna ait kamera kayıtlarının incelenmesi talep edildi.

Yetkili kurumların konuyla ilgili inceleme başlatıp başlatmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.