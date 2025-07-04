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LGS'de Yerel yerleştirme nedir? LGS Yerel yerleştirme nasıl yapılır?

Kısaca LGS olarak bilinen ve açılımı Liselere Geçiş Sistemi ya da Liselere Giriş Sınavı olan sınav, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. Peki, LGS'de Yerel yerleştirme nedir? LGS Yerel yerleştirme nasıl yapılır?

LGS'de Yerel yerleştirme nedir? LGS Yerel yerleştirme nasıl yapılır?
Ferhan Petek

Daha önce 2017-2018 eğitim öğretim yılına kadar TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi) uygulanırken bu tarihlerden itibaren TEOG'un yerine LGS (Liselere Geçiş Sınavı/Liselere Geçiş Sistemi) sistemine geçilmiştir. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study – Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) ve PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) esas alınarak yapılan sınav, yetenek temelli mantık kurma becerisini ölçmeyi hedefleyen bir sınav olarak kabul edilmektedir.

LGS'de Yerel yerleştirme nedir? LGS Yerel yerleştirme nasıl yapılır?

Yerel yerleştirme, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetimi yapılan, öğrencilerin liselere "sınavsız bir şekilde" yerleşme taleplerini karşılar. Bu sistem il ya da ilçe milli eğitim müdürlükleri okullarının türü, konumu ya da kontenjanına göre ortaöğretim kayıt alanları oluşturmak sureti ile uygulanır.

Liselere Giriş Sınavı ya da Liselere Geçiş Sistemi yerel yerleştirme işlemleri, ilgili ve yetkili müdürlükler tarafından takip edilir. Kayıt alanlarında bulunan okullara öğrencileri ikamet adresleri, okullarındaki başarı puanı üstünlükleri ve okula devamsızlık durumları ile değerlendirilerek kayıt edilir.

LGS yerel yerleştirmede kaç tercih hakkı var? LGS yerel yerleştirme şartları nelerdir?

Tüm öğrenciler, öncelikli olarak yerel yerleştirme sistemi ile öğrenci alacak olan okullar ekranından tercih yapabilmektedirler. Tercih yapacak öğrenciler yerel yerleştirme sistemi kapsamında yaptıkları tercihlerde kayıt alanında yer alan listeden 3 okulu seçebilmektedirler. Toplamda en çok 5 okul tercihi yapma hakları bulunmaktadır.

Bu duruma göre tercihlerde Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi ya da mesleki ve teknik Anadolu lisesi okul türlerinden en çok 3 okul seçme hakkına sahiptirler. Tercih haklarını kullanan öğrenciler talepleri doğrultusunda eğer isterlerse merkezi sınav sistemi ile öğrenci alabilen okulların ekranlarından en çok 10, pansiyonu olan okulların tercih ekranından ise en çok 5 okul tercihi yapabilmektedirler.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı lgs lise
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