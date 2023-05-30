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LGS GİRİŞ BELGESİ 2023 MEB.GOV.TR EKRANI: LGS ne zaman, saat kaçta? Liselere Geçiş Sistemi sınav giriş yerleri

30.05.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS giriş belgesi için yapılan araştırmalar Liselere Giriş Sistemi sınav tarihinin yaklaşması ile hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından günler önce yapılan açıklamada Liselere Geçiş Sınavı (LGS) giriş belgelerinin adayların erişimine açıldığı belirtilmişti. Peki, LGS ne zaman, saat kaçta? İşte, meb.gov.tr ile LGS giriş belgesi sorgulama...

LGS GİRİŞ BELGESİ 2023 MEB.GOV.TR EKRANI: LGS ne zaman, saat kaçta? Liselere Geçiş Sistemi sınav giriş yerleri

LGS giriş belgesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin erişime açıldı. 3 Nisan - 13 Nisan tarihleri arasında alınan başvuruların ardından adaylar sınav yerlerini Bakanlığın internet sitesinden öğrenebiliyor. LGS sınav yerleri ve LGS sınav tarihi ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. İşte LGS giriş belgesi ekranı...

LGS GİRİŞ BELGESİ EKRANI!

LGS sınav giriş belgeleri 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi. Sınav giriş belgelerinde salon, sıra numarası, sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler yer alıyor.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

LGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

MEB E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS 2023 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

LGS 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 26 Haziran’da MEB'in internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

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