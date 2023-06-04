LGS KAÇ NET KAÇ PUAN 2023? 60, 70, 80 net yapan kaç puan alır? Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi için LGS puanı ve net sayısı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Birçok kişi "2023 LGS kaç net, kaç puan?" sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan bugün internette en çok araştırılan konu başlıklarından biri de Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları oldu. Peki, LGS kaç net, kaç puan? 60, 70, 80 net yapan kaç puan alır?

LGS KAÇ NET, KAÇ PUAN?

LGS puan hesaplamasında yüzdelik dilim ve standart sapma uygulamaları baz alınır.

Her ders için farklı bir puan stratejisi belirlenirken "LGS'de şu kadar net şu kadar puan getirecek" gibi kesin ifadeler kullanmak tamamıyla yanlış olacaktır.

Bilindiği üzere 2022'nin LGS sınavı puanlarına bakarak çeşitli hesaplamalar yapmak mümkündür. Bu hesaplar 2023 LGS sınavı ile birebir tutmasa da birbirine yakın rakamlar çıkacaktır.

60, 70, 80 NET YAPAN KAÇ PUAN ALIR?

LGS'de kaç net ile kaç puan alınacağı merak konusu oldu.

Bilindiği üzere; Fen Liseleri ve Anadolu Liselerinin puanları, okula ve okulun bulunduğu ile göre değişiklik götermektedir.

Tüm fen liseleri vaya bütün anadolu liseleri için sabit bir taban puan yoktur. Fikir edinmek için okulların geçtiğimiz sene uyguladıkları taban puanlarına bakabilirsiniz.

LGS LİSE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

