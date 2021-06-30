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LGS kapsamında yapılan sınavda Edirne'de 3 öğrenci 500 tam puan alarak adını birinciler arasına yazdırdı

30.06.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS kapsamında yapılan sınavda Edirne'de 3 öğrenci 500 tam puan alarak adını birinciler arasına yazdırdı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda soruların tamamını doğru cevaplayan 3 öğrenci, 500 tam puan alarak adlarını birinciler arasına yazdırdı.

TED Edirne Koleji Alper Atlı ve Oktunç Sağlam ile Edirne Bahçeşehir Koleji öğrencisi Berke Yay, 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği sınavda Türkiye birincisi oldu.

Türkiye birincilerinden Alper Atlı, TED Edirne Koleji'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, sınava sistemli hazırlandığını belirtti.

Elde ettiği başarıdan mutlu olduğunu ifade eden Atlı, sınava kadar çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü dile getirdi.

Başarısında ailesi ve öğretmenlerinin büyük payı olduğunu aktaran Atlı, "Çalışmaktan hiç vazgeçmedim. Bazı günler daha az çalışıyordum ama çalışmadığım hiçbir gün olmadı. Sistemli bir çalışma yaptım. Her hafta başında ne kadar çalışacağımı yazıyordum, buna tam uyamasam dahi bir planım vardı." diye konuştu.

Annesi Şadiye Atlı da başarısından gurur duyduğu oğlunun, istikrarlı çalışmasının karşılığını aldığını vurguladı.

TED Edirne Koleji Ortaokul Müdürü Arzu Aydın ise şehirden 2 Türkiye birincisi çıkardıklarını ve okul olarak bunun gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin planlı ve düzenli çalışma yaptıklarını aktaran Aydın, "Çocuklarımız başaracaklarına inandılar biz de onlara inandık. Ailelerinin, öğretmenlerinin ve bizlerin desteğiyle planlı bir çalışmanın sonucunda bu başarıyı elde ettiklerini düşünüyorum. Salgın sürecinin zorlukları çok fazlaydı. Okula gelemedikleri dönemde çalışmalarımız online olarak devam etti ve eksikler sürekli tamamlandı." ifadelerini kullandı.

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