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LGS LİSE TABAN PUANLARI 2023: MEB ile LGS lise taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları BURADA

03.07.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS taban puanları 2023 ile ilgili araştırmalar hız kazandı. MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre LGS tercih dönemi bugün (3 Temmuz 2023 Pazartesi) itibarıyla başlıyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde okulların puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması araştırılıyor. Anadolu, Fen, İmam Hatip, Sosyal Bilimler, Meslek Lisesi taban puanları merak konusu oldu. İşte,2023 LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detaylar..

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2023: MEB ile LGS lise taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları BURADA

LGS tercihleri ile ilgili araştırmalar 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü hız kazandı. LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından MEB internet adresinde e-Okul sayfasından ya da herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilmektedir. Anadolu, Fen, İmam Hatip, Sosyal Bilimler, Meslek Lisesi taban puanları merak konusu oldu. 2023 LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

LGS TERCİH KILAVUZU 2023

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı.

MEB tarafından yayımlanan geçen sene yayımlanan LGS tercih kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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MEB LGS TERCİH YAPMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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