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  4. LGS LİSE TABAN PUANLARI 2023 SORGULAMA: Fen, İmam Hatip, Anadolu LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2023 SORGULAMA: Fen, İmam Hatip, Anadolu LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları

26.06.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS taban puanları 2023 ile ilgili araştırmalar MEB tarafından sınava ilişkin tercih kılavuzunun yayımlanması sonrasıhız kazandı. Lise adaylarının katıldığı sınav 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilmişti. Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları 23 Haziranda belli oldu. Kılavuz ise bugün yayımlandı. Peki, 2023 LGS taban puanları açıklandı mı? MEB İzmir, Ankara, İstanbul LGS taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması merak edildi. İşte detaylar...

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2023 SORGULAMA: Fen, İmam Hatip, Anadolu LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları

LGS taban puanları 2023 ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da erişime açıldı. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapacak. Birçok kişi internette, "2023 LGS taban puanları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 LGS taban puanları ile ilgili merak edilenler...

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LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da erişime açıldı. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MEB LGS TERCİH ROBOTU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu E-Okul üzerinden erişime açıldığında site linki haberimizde yer alacak.

Tercih sürecinde bir değişiklik olmadığını söyleyen Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ''3-19 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz tercihlerini yapabilecekler. Tercih sürecinde hem tercih robotlarımız hem tercih rehberlerimiz okullarımızda da gençlerimize, çocuklarımıza rehberlik etmeye çalışacaklar; tercihlerinde kendilerine yardımcı olacaklar.'' açıklamasında bulundu.

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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