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LGS merkezi sınav sonuçları yarın açıklanacak

29.06.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığınca, 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurusunun merkezi olarak yapıldığı sınav sonuçlarının ardından, LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu ile takvimin de açıklanması bekleniyor

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) takvimine göre, ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları yarın açıklanacak.

LGS için 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurusu merkezi olarak yapıldı. İsteyen öğrenciler sınava girerken, sınava girmeyen öğrenciler "yerel yerleştirme" ile liselere yerleştirilecek.

Sınav sonuçlarının "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilmesi bekleniyor. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.

Bakanlığın geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile birlikte "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımlaması öngörülüyor.

Raporda, öğrencilerin merkezi sınav sonuçlarına ilişkin verileri ayrıntılı olarak sunulacak, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirilecek ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer alacak. Geçen yılki rapora göre, LGS merkezi sınavına başvuran öğrencilerin yüzde 83'ü sınava girmişti.

- Sonuçların ardından tercih süreci belli olacak

LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin liselere yerleştirmeleri için tercih süreci de belli olacak. Tercih ve yerleştirme takvimi ile sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarına ilişkin detayların da yarın Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanması bekleniyor.

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuyla öğrencilerin tercihlerini nasıl yapacaklarına ilişkin koşullar da belli olacak. Geçen yıllardaki sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler için yerel yerleştirme okul tercihinde bulunma zorunluluğunun bu yıl da geçerli olacağı tahmin ediliyor.

Kılavuzda, sınavlı okul tercihleri ile "yerel yerleştirme" tercihlerine ilişkin diğer detaylar da yer alacak.

Yerleştirmelerden sonraki nakil takviminin de yarın belli olması öngörülüyor.

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