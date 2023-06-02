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LGS ne zaman, saat kaçta? 2023 LGS kaç dakika? MEB sınav takvimi ile Liselere Geçiş Sistemi sınav tarihi

02.06.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sınavının ne zaman, saat kaçta yapılacağı ile sınav süresi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz günlerde günler Liselere Geçiş Sınavı giriş belgelerinin adayların erişimine açıldığı belirtilmişti. Peki, LGS ne zaman, saat kaçta? LGS kaç dakika?

LGS ne zaman, saat kaçta? 2023 LGS kaç dakika? MEB sınav takvimi ile Liselere Geçiş Sistemi sınav tarihi

LGS sınav tarihi 3 Nisan - 13 Nisan tarihleri arasında alınan başvuruların ardından adaylar tarafından araştırılıyor. Sınav yerleri günler öncesinden Bakanlığın internet sitesinde erişime açıldı. LGS sınav tarihi ve sınav süresi ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. İşte LGS sınav süresi ve tarihi...

LGS KAÇ DAKİKA 2023?

LGS sınavına dair yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

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LGS 2023 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

LGS 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 26 Haziran’da MEB'in internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS GİRİŞ BELGESİ EKRANI!

LGS sınav giriş belgeleri 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi. Sınav giriş belgelerinde salon, sıra numarası, sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler yer alıyor.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

LGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

MEB E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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