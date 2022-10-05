EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı! LGS 2023 soruları nasıl olacak? MEB'den açıklama

LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı! LGS 2023 soruları nasıl olacak? MEB'den açıklama

05.10.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS soruları için araştırmalar hızlandı. LGS her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek olan adaylar MEB tarafından yayımlanan örnek sorulara yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığı

LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı! LGS 2023 soruları nasıl olacak? MEB'den açıklama

LGS örnek soru kitapçığı hakkında açıklama yapıldı ve sözel-sayısal sorular yayımlandı. LGS 2023 yılı tarihi henüz netlik kazanmazken MEB örnek soruları yayımlamaya devam ediyor. Ekim ayı örnek soruları öğrencilerin erişimine açıldı. Böylece Ekim ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1.465'e ulaşmış oldu.

LGS ÖRNEK SORULARI YAYIMLANDI

2022-2023 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik yapılacak merkezî sınava ilişkin Ekim ayı örnek soruları öğrencilerin erişimine açıldı. Örnek soru kitapçığında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.
Böylece Ekim ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1.465'e ulaştı. 8. sınıf öğrencilerine destek sağlamak amacıyla her ay hizmete sunulan örnek sorular, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihe kadar yayımlanmaya devam edecek.
Örnek sorulara meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adreslerinden erişilebiliyor.

ÖRNEK SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM duyurdu! İşte sınav soruları ve cevaplarıÖSYM duyurdu! İşte sınav soruları ve cevapları
Koşul eş anlamlısı nedir?Koşul eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
LGS soruları lgs lgs örnek sorular meb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Kederli eş anlamlısı nedir?

Kederli eş anlamlısı nedir?

Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

Keder eş anlamlısı nedir?

Keder eş anlamlısı nedir?

2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.