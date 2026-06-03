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LGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı!

Milyonlarca öğrencinin beklediği gün geldi! 13 Haziran’da yapılacak LGS merkezi sınav giriş yerleri, MEB tarafından e-Okul üzerinden erişime açıldı.

LGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini açıkladı.

Aylardır bu sınava hazırlanan milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Sınav giriş yerleri, fotoğraflı sınav giriş belgeleriyle birlikte e-Okul sistemi üzerinden erişime açıldı.İşte 2026 LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınava dair bilinmesi gereken son dakika detayları...

LGS Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerini öğrenmek için MEB'in resmi internet sitesini ziyaret edebilecek.

LGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı! 1

SORGULAMA İŞLEMLERİ ŞU ADIMLARLA YAPILIYOR:

e-Okul Giriş: "https://e-okul.meb.gov.tr" adresine gidin.

Bilgileri Doldurun: Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve Okul Numarası alanlarını eksiksiz girin.

Belgeyi Görüntüleyin: Sisteme giriş yaptıktan sonra "LGS Sınav Giriş Bilgileri" ekranından belgenizi inceleyin.

LGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı! 2

OKUL MÜDÜRLÜKLERİ MÜHÜRLEYECEK

Sınav giriş belgeleri elektronik ortamda yayımlansa da öğrencilerin ekstra bir çıktı alıp okula götürmesine gerek kalmayabilir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, fotoğraflı sınav giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak, onaylanacak ve mühürlenerek öğrencilerin sınava gireceği salonlardaki sıralarına hazır olarak koyulacak.

LGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı! 3

SINAV GÜNÜ BUNLARI UNUTMAYIN

13 Haziran'da yapılacak sınavda adayların mağduriyet yaşamaması için yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı) bulundurmaları zorunludur. Kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.Sınav giriş yerinizi erkenden kontrol etmek ve süreçten haberdar olmak için e-Okul sistemini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
e-okul sınav lgs meb
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