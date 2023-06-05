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LGS SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2023: MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? sonuc.meb.gov.tr ekranı

05.06.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sınav sonuçları, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi'ne girmek isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. Liselere Geçiş Sistemi sınavı geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte sonuc.meb.gov.tr ile LGS sınav sonucu sorgulama ekranı...

LGS SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2023: MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? sonuc.meb.gov.tr ekranı

LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyen kişiler 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilen oturumların ardından arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. LGS soruları ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanalığı (MEB) tarafından geçtiğimiz gün yayımlandı. Şimdi gözler LGS sınav sonucu açıklamasında. İşte detaylar...

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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları 26 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet siteasi üzerinden erişime açılacak.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

LGS sınav kılavuzunda, tercih tarihlerine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

2022'de ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlamıştı. Süreç ise 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.00'ye kadar devam etmişti.

Bu yıl, LGS tercihlerinin Temmuzun ilk ya da ikinci haftasında başlaması ön görülüyor.

MEB'den konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

LGS KİTAPÇIKLARI VERİLECEK Mİ 2023?

LGS'ye giren öğrenciler sınav kitapçığını talep etmeleri halinde alabilecekler.

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LGS KİTAPÇIKLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan LGS kitapçıklarını alabilecek.

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