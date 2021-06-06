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LGS sınavında zihni açan yiyecekler ve içecekler! Çikolata sınavda işe yarar mı?

Seo Editör-5 Seo Editör-5
06.06.2021 02:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde yani bugün gerçekleşecek. Binlerce veli ve sınava katılım gösterecek öğrenci, LGS sınavında zihni açan yiyecekler nelerdir, çikolata sınavda zihni açar mı gibi soruları merak ediyor. Peki LGS sınavında zihni açan yiyecekler ve içecekler neler? Çikolata sınavda işe yarar mı? İşte yanıtı...

LGS sınavında zihni açan yiyecekler ve içecekler! Çikolata sınavda işe yarar mı?

Adayların merakla beklediği LGS sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde yani bugün düzenlenecek. Veliler ve sınava katılım gösterecek öğrenciler; LGS sınavında zihni açan yiyecekler nelerdir sorusunu merak ediyor. Belirli protein ve vitaminleri içeren bazı gıdaların sınav öncesinde mutlaka tüketilmesi gerektiği bilinmekte. Peki LGS sınavında zihni açan yiyecekler ve içecekler neler?

LGS SINAVINDA ZİHNİ AÇAN YİYECEKELER VE İÇECEKLER NELER? ÇİKOLATA SINAVDA İŞE YARAR MI?

6 Haziran 2021 yani bugün gerçekleşecek LGS sınavında, birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da yapılacak. Veliler ve öğrenciler LGS sınavında zihin açıcı gıdalar nelerdir sorusunu merak ediyor. Uzmanlar LGS sınavı öncesinde yenilmesi gereken gıdalar arasında protein kaynağı yumurtanın bulunduğunu ifade ediyor. Yumurta, içerdiği kolinle zihinsel performansı artırmakta ve hafızayı güçlendirmektedir. Aynı zamanda tam tahıllı ekmek, yulaf gibi besinleri de kahvaltımızdan eksik etmemek gerekmektedir. Susuz kalmanın konsantrasyonu azalttığı ve odaklanmayı zorlaştırdığı bilinmektedir. Dolayısıyla günde en az 10-12 bardak su tüketilmelidir. Vücudun bütün işlevleri doğru yerine getirmesi amacıyla suya mutlaka ihtiyaç vardır.

Beyin işlevleri ve sinir sisteminde görev alan B grubu tüm vitaminler, Omega 3 kaynağı olan balıklar, tam tahıllı, çavdarlı ekmekler, yulaf gibi gıdalar, kuruyemişler, keten tohumu, süt ve süt ürünleri, sebze ve meyveler, özellikle C vitamini içeriği yüksek olanlar, seratonin salgısını artıracağından eğer kabızlık problemi bulunmuyorsa, muz potasyum kaynağı olduğundan tüketilmelidir.
Çinko içeren kırmızı et, kurubaklagil gibi besinler, kırmızı lahana, brokoli, ıspanak gibi sebzeler de yenmesi önerilen gıdalardandır. Ayrıca yüksek kakao içeren bitter çikolatanın güçlü antioksidanlar içerdiği bilinmektedir. Bu nedenle sınav öncesi çikolata tüketmek öğrencilere önerilmektedir.

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