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LGS SON GİRİŞ SAATİ 2023: LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika? Birinci ve ikinci oturum süresi

04.06.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS son giriş saati öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Liselere geçiş Sistemi sınavının ilk oturumunda öğrenciler Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden soruları yanıtlayacak. Toplamda 50 soru soruluk ilk oturumun ardından ikinci oturumda matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Peki, LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika? İşte LGS sınavı son giriş saati...

LGS SON GİRİŞ SAATİ 2023: LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika? Birinci ve ikinci oturum süresi

LGS sınavının saat kaçta başlayıp, kaçta biteceği merak konusu olurken birçok öğrenci ve veli konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Liselere Geçiş Sistemi sınavı 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. LGS sınavında birinci oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. İşte 2023 LGS sınavına son giriş saati...

LGS SON GİRİŞ SAATİ

LGS'ye son giriş saati, 2023 MEB LGS sınav kılavuzunda yer almamaktadır fakar sınav için öğrencilerin en geç saat 09.00'da sınava girecekleri salonun önünde hazır bulunmaları önerilmektedir.

LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

LGS sınavına dair yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

tc meb

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 26 Haziran’da MEB'in internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

MEB E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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