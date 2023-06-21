EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 LGS sonuçları nasıl sorgulanır? MEB tarih verdi!

LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 LGS sonuçları nasıl sorgulanır? MEB tarih verdi!

21.06.2023 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sonuçları heyecanla bekleniyor. 4 Haziran'da tüm ülke genelinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonrası Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi'ne girmek isteyen adayların gözü kulağı sonuçların açıklanacağı güne çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin açıklamada bulundu. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 LGS sonuçları nasıl sorgulanır?

LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 LGS sonuçları nasıl sorgulanır? MEB tarih verdi!

LGS 2023 sonuçları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Lise adaylarının katıldığı sınav 4 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından adayların gözleri LGS sonuçlarına çevrildi. MEB'den konuya ilişkin açıklama gelmişti. Peki, 2023 LGS sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sonuc.meb.gov.tr ile LGS sınav sonucu sorgulama ekranı...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları 26 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet siteasi üzerinden erişime açılacak.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS OPTİK

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sınav kılavuzunda, tercih tarihlerine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

2022'de ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlamıştı. Süreç ise 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.00'ye kadar devam etmişti.

Bu yıl, LGS tercihlerinin Temmuzun ilk ya da ikinci haftasında başlaması ön görülüyor. MEB'den konuya dair açıklama yapıldığında haberimizin içerisine eklenecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üniversite sınavları kaldırılacak mı? YÖK'ten açıklama geldiÜniversite sınavları kaldırılacak mı? YÖK'ten açıklama geldi
Üniversite sınavları kaldırılacak mı? YÖK'ten açıklama geldiÜniversite sınavları kaldırılacak mı? YÖK'ten açıklama geldi
Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılacak?
Anahtar Kelimeler:
lgs meb

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Üniversite sınavları kaldırılacak mı? YÖK'ten açıklama geldi

Üniversite sınavları kaldırılacak mı? YÖK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cep telefonunu şarj etmek istedi! Kabusu yaşadı

Cep telefonunu şarj etmek istedi! Kabusu yaşadı

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Skandal görüntüler! Evlerinin önünde yaşlı kadın ve torununa saldırdı

Skandal görüntüler! Evlerinin önünde yaşlı kadın ve torununa saldırdı

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.