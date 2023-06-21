LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 LGS sonuçları nasıl sorgulanır? MEB tarih verdi!

LGS 2023 sonuçları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Lise adaylarının katıldığı sınav 4 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından adayların gözleri LGS sonuçlarına çevrildi. MEB'den konuya ilişkin açıklama gelmişti. Peki, 2023 LGS sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sonuc.meb.gov.tr ile LGS sınav sonucu sorgulama ekranı...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları 26 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet siteasi üzerinden erişime açılacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sınav kılavuzunda, tercih tarihlerine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

2022'de ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlamıştı. Süreç ise 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.00'ye kadar devam etmişti.

Bu yıl, LGS tercihlerinin Temmuzun ilk ya da ikinci haftasında başlaması ön görülüyor. MEB'den konuya dair açıklama yapıldığında haberimizin içerisine eklenecektir.



