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LGS TABAN PUANLARI 2023: LGS taban puanları açıklandı mı? MEB İzmir, Ankara, İstanbul taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması

25.06.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS taban puanları 2023 sınava giren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Lise adaylarının katıldığı sınav 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilmişti. Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları 23 Haziranda belli oldu. Peki, 2023 LGS taban puanları açıklandı mı? MEB İzmir, Ankara, İstanbul LGS taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması merak konusu oldu.

LGS TABAN PUANLARI 2023: LGS taban puanları açıklandı mı? MEB İzmir, Ankara, İstanbul taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması

LGS taban puanları 2023 ile ilgili araştırmalar hız kazandı. MEB'den yapılan açıklamaya göre Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da erişime açılacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapacak. Birçok kişi internette, "2023 LGS taban puanları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 LGS taban puanları ile ilgili merak edilenler...

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LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS taban puanları sınav sonucunu öğrenen öğrenciler tarafından merak edildi.

MEB'den yapılan açıklamaya göre LGS Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da erişime açılacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Tercih dönemi sebebiyle MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

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LGS KILAVUZU 2023 NE ZAMAN YAYINLANACAK, HANGİ TARİHTE?

LGS tercihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarihlerde başlayacak.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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