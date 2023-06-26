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  4. LGS TABAN PUANLARI 2023 MEB.GOV.TR: Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Meslek Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları açıklandı mı? Gözler MEB'de

LGS TABAN PUANLARI 2023 MEB.GOV.TR: Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Meslek Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları açıklandı mı? Gözler MEB'de

26.06.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS taban puanları 2023 vatandaşlar tarafından araştırılıyor. LGS tercih kılavuzu ile ilgili son dakika açıklaması bugün MEB tarafından yapılacak. Anadolu, Fen ya da İmam Hatip lisesine girmek isteyenler taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamasını dikkate alarak tercih yapacaklar. Peki, MEB LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları açıklandı mı? İşte; Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Meslek Lisesi...

LGS TABAN PUANLARI 2023 MEB.GOV.TR: Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Meslek Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları açıklandı mı? Gözler MEB'de

LGS taban puanları 2023 günün en çok araştırılan konularo arasında yer alıyor. 4 Haziran'da gerçekleştirilen ve 23 Haziran'da sonuçları erişime açılan Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçları ile ilgili duyuru sonrası gözler MEB'den yapılacak LGS tercih kılavuzu açıklamasına çevrildi. Birçok kişi internette "2023 lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. 2023 LGS taban puanları ile ilgili merak edilenler haberimizde...

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LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS taban puanları sınav sonucunu öğrenen öğrenciler tarafından merak edildi.

MEB'den yapılan açıklamaya göre LGS Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da erişime açılacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Tercih dönemi sebebiyle MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

LİSE TABAN PUANLARI, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMALARI 2022

LGS tercihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarihlerde başlayacak.

İşte 2022 yılına ait lise taban ve tavan puanları...

LİSE TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS KILAVUZU 2023 NE ZAMAN YAYINLANACAK, HANGİ TARİHTE?

LGS tercihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarihlerde başlayacak.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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