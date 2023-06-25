LGS TERCİH KILAVUZU 2023: LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler MEB'de!

LGS tercih kılavuzu için son dakika açıklaması yarın (26 Haziran 2023 Pazartesi) yapılacak. LGS tercih kılavuzu açıklamasının yapılması ile birlikte adaylar tercihlerini 3-19 Temmuz'da gerçekleştirebilecekler. İşte, LGS tercih kılavuzu ve sürece ilişkin detaylar...
LGS tercihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarihlerde başlayacak.
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak.
LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
LGS taban puanları sınav sonucunu öğrenen öğrenciler tarafından merak edildi.
MEB'den yapılan açıklamaya göre LGS Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da erişime açılacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek.
Tercih dönemi sebebiyle MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.
LGS tercihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarihlerde başlayacak.
İşte 2022 yılına ait lise taban ve tavan puanları...