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  4. LGS TERCİH KILAVUZU 2023: LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler MEB'de!

LGS TERCİH KILAVUZU 2023: LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler MEB'de!

25.06.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercih kılavuzu ile ilgili son dakika açıklaması MEB tarafından yapılacak. 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen ve 23 Haziran'da sonuçları erişime açılan Liselere Geçiş Sistemi sınavının ardından tercihler; taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılacak. Peki, LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS TERCİH KILAVUZU 2023: LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler MEB'de!

LGS tercih kılavuzu için son dakika açıklaması yarın (26 Haziran 2023 Pazartesi) yapılacak. LGS tercih kılavuzu açıklamasının yapılması ile birlikte adaylar tercihlerini 3-19 Temmuz'da gerçekleştirebilecekler. İşte, LGS tercih kılavuzu ve sürece ilişkin detaylar...

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LGS KILAVUZU 2023 NE ZAMAN YAYINLANACAK, HANGİ TARİHTE?

LGS tercihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarihlerde başlayacak.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS taban puanları sınav sonucunu öğrenen öğrenciler tarafından merak edildi.

MEB'den yapılan açıklamaya göre LGS Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da erişime açılacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Tercih dönemi sebebiyle MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

LİSE TABAN PUANLARI, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMALARI

LGS tercihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarihlerde başlayacak.

İşte 2022 yılına ait lise taban ve tavan puanları...

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