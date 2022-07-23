LGS TERCİH SONUÇLARI 2022: LGS tercih sonuçları açıklandı mı? MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

LGS tercih sonuçları, tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte merakla sorgulanıyor. MEB tarafından 20 Temmuz tarihinde tamamlanan LGS tercihleriyle birlikte, öğrenciler hangi liselere yerleştiklerini merak ediyor. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı? MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercih işlemleri 20 Temmuz tarihinde son bulacak. LGS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih için gözler MEB'e çevrildi.

MEB tarafından yapılan açıklama sonrasında 2022 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; 2022 LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

LGS NAKİL TARİHLERİ 2022

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022

