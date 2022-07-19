LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Güzel bir lisede okuma hayaliyle girdikleri LGS sınavının ardından 4 Temmuz tarihinde LGS tercih işlemlerini yapmaya başlayan öğrenciler için 20 Temmuz son gün. LGS tercih işlemlerini tamamlayan birçok öğrenci ise, MEB tarafından 2022 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS tercih ve yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercih işlemleri 20 Temmuz tarihinde son bulacak. LGS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih için gözler MEB'e çevrildi.

MEB tarafından yapılan açıklama sonrasında 2022 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; 2022 LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

LGS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercih işlemleri sürmeye devam ediyor. Tercih işlemlerini henüz tamamlamamış olan adaylar için son tarih 20 Temmuz olacak. Adaylar 20 Temmuz saat 17.00'a kadar LGS tercih işlemlerini yapabilecek.

