LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Güzel bir lisede okuma hayaliyle girdikleri LGS sınavlarının ardından tercihlerini tamamlayan öğrenciler, 'LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB LGS tercihleri için son gün ne zaman?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. 4 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, tercih işlemlerini tamamlayan birçok kişi tarafından bekleniyor. 20 Temmuz'da sona erecek olan tercih işlemlerinin ardından 25 Temmuz tarihinde LGS tercih sonuçları açıklanacak.

LGS TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

MEB tarafından başlatılan LGS tercih işlemleri sürmeye devam ediyor. 4 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercih işlemlerini henüz tamamlamayan adayların tercihlerini 20 Temmuz saat 17.00'a kadar tamamlaması gerekiyor.



