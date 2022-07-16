EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselerin kontenjanları ne kadar? 2022 Lise tercih sonuçları MEB'in verdiği tarih!

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselerin kontenjanları ne kadar? 2022 Lise tercih sonuçları MEB'in verdiği tarih!

16.07.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerine göre başlayan lise tercihlerinin bitmesine az bir zaman kaldı. LGS tercihlerini 20 Temmuz'a kadar tamamlayan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. MEB 2022 LGS kılavuzunda LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi de paylaştı. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih!

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselerin kontenjanları ne kadar? 2022 Lise tercih sonuçları MEB'in verdiği tarih!

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı tercihlerin bitmesine az bir zaman kala sık sık sorgulanıyor. Haziran ayında binlerce aday öğrencininin sınava katılımının ardından LGS tercihleri başladı. Tercihler 4 Temmuz tarihinde başlayıp 20 Temmuz saat 17.00'de sona erecek. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte yanıtı..

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercihlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar 25 Temmuz 2022 tarihinde ilan edilecek. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak.

Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

LİSELERİN KONTENJANLARI NE KADAR?

Türkiye genelinde 2 bin 323 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak.
Anadolu liselerine 65 bin 866, fen liselerine 38 bin 850, sosyal bilimler liselerine 10 bin 380, Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 kontenjan ayrıldı.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS tercihleri başladı mı? LGS tercihleri başladı mı?
KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Merakla bekleniyordu! Atama dağılımı belli olduMerakla bekleniyordu! Atama dağılımı belli oldu
Anahtar Kelimeler:
lgs lgs tercih lgs tercih sonuçları lgs tercih sonuçları meb lgs tercih sonuçları öğrenme lgs tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak lise kontenjan meb lgs tercih sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS 4 yıllık ve 2 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?

YKS 4 yıllık ve 2 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?

Bursluluk sınavı ne zaman 2022? İşte MEB İOKBS sınav tarihi

Bursluluk sınavı ne zaman 2022? İşte MEB İOKBS sınav tarihi

İlginizi Çekebilir

Lunaparkta dehşet! Onlarca kişilik platform böyle koptu

Lunaparkta dehşet! Onlarca kişilik platform böyle koptu

Cinsel yolla bulaşan hastalığı için tazminat istedi

Cinsel yolla bulaşan hastalığı için tazminat istedi

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.