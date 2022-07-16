LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselerin kontenjanları ne kadar? 2022 Lise tercih sonuçları MEB'in verdiği tarih!

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı tercihlerin bitmesine az bir zaman kala sık sık sorgulanıyor. Haziran ayında binlerce aday öğrencininin sınava katılımının ardından LGS tercihleri başladı. Tercihler 4 Temmuz tarihinde başlayıp 20 Temmuz saat 17.00'de sona erecek. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte yanıtı..

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercihlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar 25 Temmuz 2022 tarihinde ilan edilecek. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak.

Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

LİSELERİN KONTENJANLARI NE KADAR?

Türkiye genelinde 2 bin 323 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak.

Anadolu liselerine 65 bin 866, fen liselerine 38 bin 850, sosyal bilimler liselerine 10 bin 380, Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 kontenjan ayrıldı.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.



