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LGS TERCİH SONUÇLARI TARİHİ 2023: LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler hangi tarihte bitiyor? Gözler MEB'de

16.07.2023 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Lise adaylarının katıldığı sınav 4 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından merakla beklenen tercih dönemi geldi. Adaylar 3 Temmuz Pazartesi günü itibariyle tercihlerini yapmaya başladı. Şimdi tercih sürecini kaçırmak istemeyen birçok kişi internette "2023 tercihler hangi tarihte bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

LGS tercih tarihleri Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ya da Meslek Lisesi'ne girmek isteyen adaylar tarafından internette araştırılıyor. "2023 LGS tercihleri bitiş tarihi hangi gün?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Tercihler; taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılıyor. İşte LGS 2023 tercih sonuçları tarihi...

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LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih tarihleri ile ilgili detaylar günler önce MEB tarafından duyuruldu.

2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı ve LGS tercih süreci 3 Temmuz itibarıyla başladı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 19 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS OPTİK

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından e-Okul internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
MEB
LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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