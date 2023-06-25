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LGS TERCİH TARİHLERİ 2023: LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? MEB açıkladı!

25.06.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercihlerinin ne zaman başlayacağı 26 Haziran Pazartesi günü yayınlanacak olan tercih kılavuzu nedeniyle merak konusu oldu. LGS tercih tarihleri için Anadolu, Fen ya da İmam Hatip lisesine gitmek isteyen öğrenciler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. MEB'Den konuya dair açıklama yapıldı. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

LGS TERCİH TARİHLERİ 2023: LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? MEB açıkladı!

LGS tercih tarihleri internette araştırılıyor. 4 Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrası sonuçlar 23 Haziran'da öğrencilerin erişimine açıldı. Öte yandan MEB, Liselere Geçiş Sistemi tercih kılavuzunu yarın yayımlayacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencileri ilgilendiren bir açıklamada bulundu ve Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacaklarını belirtti. Anadolu, Fen ve İmam Hatip Liseleri için araştırma yapanlar "2023 LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte LGS tercih tarihleri...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

LGS tercih kılavuzu da 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak.

Öğrenciler, tercihlerini bu kılavuzu göz önünde bulundurarak yapacaklar.

LGS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları 23 Haziran'da adayların erişimine açıldı.

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