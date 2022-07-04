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LGS TERCİHLERİ 2022! LGS tercih robotu ve kılavuzu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

04.07.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercih kılavuzunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmasının ardından tercih süreci başlamış oldu. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Çok sayıda öğrenci, 20 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar tercih yapabilecek. Peki LGS tercih robotu ve kılavuzu ile lise tercihleri nasıl yapılır? İşte LGS tercih robotu ve kılavuzu ile tercih yapmanın detayları...

LGS TERCİHLERİ 2022! LGS tercih robotu ve kılavuzu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer aldı. 5 Haziran Pazar günü 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katıldığı sınavın ardından tercih süreci de başlamış oldu. Peki LGS tercih robotu ve kılavuzu ile lise tercihleri nasıl yapılır? LGS 2022 tercihleri nereden, nasıl yapılır? Merak edilen tüm soruların yanıtı haberimizde...

LGS TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR 2022?

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yayınlanan kılavuzda LGS tercihlerinin 4 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı bilgisini paylaşmıştı.

LGS tercih işlemleri 4 Temmuz itibarıyla başladı.

Tercihler 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek.

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Lise tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

20 Temmuz'da saat 17.00'de tercih süreci sona erecek.

LGS MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecekler.

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Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

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MEB YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS sınav sonuçları MEB'in "www.meb.gov.tr" adresinde yer aldı.

LGS tercih kılavuzu da yayınlandı.

Kılavuz için, "https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2022/06/Ortaogretime_Gecis_Tercih_ve_Yerlestirme_Kilavuzu_2022.pd" adresini ziyaret edebilirsiniz.

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