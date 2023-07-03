LGS TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR 2023, ne zaman? MEB LGS tercih kılavuzu ile lise tercihleri nasıl yapılır? Meb.gov.tr ekranı

LGS 2023 puanı ile lise tercih ekranından işlem yapacak olan öğrenciler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Lise tercihleri 3 Temmuz'da başlayacak. Öğrenciler, başarı puanlarına göre tercihte bulunacak. Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, LGS ile lise tercihleri nasıl yapılır, nereden? MEB tarafından 8. sınıf öğrencilerinin öğrenim göreceği liseleri belirlemek için düzenlenen LGS tercihleri ile ilgili detaylar haberimizde.

LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından MEB internet adresinde e-Okul sayfasından ya da herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

DEPREMZEDELERE LGS'DE EK KONTENJAN

LGS'de depremzedelere ek kontenjan verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız"

LGS 2022 TABAN - TAVAN YERLEŞTİRME PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİH KILAVUZU 2023

MEB tarafından yayımlanan LGS tercih kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları 23 Haziran'da adayların erişimine açıldı.