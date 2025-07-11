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LGS Türkiye birincisi oldu: "Tam puan alacağım anne" dedi, Türkiye birincisi oldu! Zümra Keklik, başarısının sırrını açıkladı...

Elazığ Mezre Ortaokulu öğrencisi Zümra Keklik, 15 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birinciliğini elde etti. Sınavdan bir gün önce annesine “Tam puan alacağım” diyen Zümra, bu sözünü yerine getirerek büyük bir başarıya imza attı. Başarısını stres yapmadan ve eksiklerine odaklanarak çalışmasına bağlayan Zümra, ailesinin ve öğretmenlerinin gururu oldu.

LGS Türkiye birincisi oldu: "Tam puan alacağım anne" dedi, Türkiye birincisi oldu! Zümra Keklik, başarısının sırrını açıkladı...

15 Harizan’da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. Elazığ Mezre Ortaokulu öğrencisi Zümra Keklik, tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puanla Türkiye birincisi oldu.

LGS Türkiye birincisi oldu: "Tam puan alacağım anne" dedi, Türkiye birincisi oldu! Zümra Keklik, başarısının sırrını açıkladı... 1

"STRESTEN UZAK, EKSİKLERE ODAKLANARAK ÇALIŞMAK"

Başarısıyla ailesinin, öğretmenlerinin ve Elazığ’ın gururu haline gelen Zümra, sınavdan bir gün önce annesiyle yaptığı konuşmayla hem dikkat çekti hem de yürekleri ısıttı.

LGS Türkiye birincisi oldu: "Tam puan alacağım anne" dedi, Türkiye birincisi oldu! Zümra Keklik, başarısının sırrını açıkladı... 2

"Anne, içime doğdu. Tam puan alacağım" diyen Zümra’nın bu sözleri gerçek oldu. Zümra, sınavdan çıktıktan sonra da annesine, "Eminim, tam puan aldım" dedi. Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Zümra Keklik, başarısının sırrını "Stresten uzak, eksiklere odaklanarak çalışmak" olarak özetledi.

LGS Türkiye birincisi oldu: "Tam puan alacağım anne" dedi, Türkiye birincisi oldu! Zümra Keklik, başarısının sırrını açıkladı... 3

"BU YIL LGS’DE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDUM"

Türkiye birinciliğini beklediğini ifade eden Zümra Keklik (14), "Bu yıl LGS’de Türkiye birincisi oldum. Öncelikle bu başarıya ulaşmamı sağlayan tüm öğretmenlerime ve aileme teşekkür ediyorum. Çalışırken kendimi strese sokmadan çalıştım. Daha çok eksiklerimi kapatmaya çalıştım. Zaten temel sağlam olduğu için üzerine ekleyerek gittim. Tekrardan çalışmama gerek kalmadı. Süreç rahat geçti, motivasyonum düştükçe arkadaşlarımla sohbet ederek motivasyonumu yükseltmeye çalıştım. Böylece moralimi bozmadan rahat bir şekilde başarıya ulaştım. Öğretmenlerim ve ailem bana destek oldular. Dershanede zaten sık sık deneme olduğu için pratik kazanmıştım. Süre sıkıntısı yoktu, rahatça çözdüm. Zaten son gece anneme, 'Ben tam puan alacağım, biliyorum' demiştim. Hedeflerime en kolay bir şekilde ulaşmak için iyi bir lise tercih etmek istiyorum. Devletime, milletime yararlı bir doktor olmak istiyorum" dedi.

LGS Türkiye birincisi oldu: "Tam puan alacağım anne" dedi, Türkiye birincisi oldu! Zümra Keklik, başarısının sırrını açıkladı... 4

"SINAVDAN ÇIKTIĞINDA EMİNİM, TAM PUAN ALDIM, DEDİ"

Zümra'nın annesi Nurhayat Keklik ise "Çok mutluyuz, gururluyuz. Zümra, hedeflerine ulaştı. Emeklerinin karşılığını aldı. Bu başarı, senelerce süren bir çalışmanın karşılığıydı. Kızımı tebrik ediyorum. Emeği geçen okuldaki ve dershanedeki öğretmenlere ve bütün herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Zümra, sınavdan bir gün önce bana 'Anne, içime doğdu' deyip, tam puan alacağını söylemişti. Sınavdan çıktığında 'eminim, tam puan aldım' dedi. Onunla gurur duyuyorum. Başarıları daim olsun" diye konuştu.

LGS Türkiye birincisi oldu: "Tam puan alacağım anne" dedi, Türkiye birincisi oldu! Zümra Keklik, başarısının sırrını açıkladı... 5

"ÇOK ÇALIŞTILAR, HEPİMİZ ÇOK MUTLUYUZ"

Okul olarak çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini ve bu başarıyı beklediklerini dile getiren Mezre Ortaokulu Müdür Yardımcısı Cemal Yalçın da, "LGS’de birinci olan öğrencimiz Zümra’yı tebrik ediyorum. Öğrencimiz bu yıl çok iyi bir şekilde çalıştı. Hedeflerine ulaşmak için çok sistemli bir şekilde çalıştı. Bizleri de, ailesini de, öğretmenlerini de gururlandırmış oldu. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Okul olarak bu yıl çok iyi hazırlandık. Zümra’nın bu başarısı da bunun bir göstergesi oldu. Diğer öğrencilerimiz de çok güzel başarılar elde ettiler. Emeği geçen öğretmen arkadaşlarımız da öğrencimiz gibi çok inandılar ve birlikte hareket ettiler. Çok çalıştılar, hayret ettiler ve bu güzel neticeyi aldığımız için hepimiz çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

LGS Türkiye birincisi oldu: "Tam puan alacağım anne" dedi, Türkiye birincisi oldu! Zümra Keklik, başarısının sırrını açıkladı... 6

LGS Türkiye birincisi oldu: "Tam puan alacağım anne" dedi, Türkiye birincisi oldu! Zümra Keklik, başarısının sırrını açıkladı... 7

LGS Türkiye birincisi oldu: "Tam puan alacağım anne" dedi, Türkiye birincisi oldu! Zümra Keklik, başarısının sırrını açıkladı... 8

LGS Türkiye birincisi oldu: "Tam puan alacağım anne" dedi, Türkiye birincisi oldu! Zümra Keklik, başarısının sırrını açıkladı... 9

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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