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LGS ve TYT deneme sınavları yoğun katılımla yapıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.05.2020 15:54 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Simurg yaygın eğitim sistemindeki öğrencilerin, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerinin aksamaması için online deneme sınavları gerçekleştiriliyor.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Simurg yaygın eğitim sistemindeki öğrencilerin, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerinin aksamaması için online deneme sınavları gerçekleştiriliyor. Online deneme sınavları, hem liselere giriş sınavı, hem de üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerin geri kalmaması için gerçekleştiriliyor.
Lise son ve ortaokul son sınıf öğrencileri için deneme sınavları düzenleyen Eyüpsultan Belediyesi, öğrencilerden gelen yoğun talep doğrultusunda 7. sınıf öğrencileri için de bir LGS deneme sınavı düzenledi. 1 Mayıs Cuma günü 10.00 -17.00 saatleri arasında düzenlenen sınava 810 öğrenci katıldı. Süresi 155 dakika olan sınavda 50’si sözel, 40’ı sayısal olmak toplam 90 soru soruldu.

2 Mayıs Cumartesi TYT deneme sınavı yapıldı
Lise son sınıf öğrencileri için düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) Deneme Sınavı’nın 2.’si ise dün 10.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. 783 öğrencinin katıldığı ve 135 dakika süren sınavda 120 soru soruldu. Alan Yeterlilik Testi Deneme Sınavı’nın 2.’si bugün 10.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. 180 dakika sürecek sınavda toplam 160 soru sorulacak. Öğrencilerin seviyelerini belirleyerek, kendi durumlarını tespit etme imkanı bulacakları bu deneme sınavlarına sinav.eyupsultan.bel.tr/ adresinden erişebilecekler.

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