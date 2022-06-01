EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. LGS’ye girecek adaylar dikkat! Uzmanı uyardı: "Son 48 saat ders çalışmasınlar"

LGS’ye girecek adaylar dikkat! Uzmanı uyardı: "Son 48 saat ders çalışmasınlar"

01.06.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, sınava yoğun tempoyla çalışmış öğrencilerin son günlerde dinlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Özellikle son 48 saatte ders çalışmayı bıraksınlar" dedi.

LGS’ye girecek adaylar dikkat! Uzmanı uyardı: "Son 48 saat ders çalışmasınlar"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arıca, 5 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenci ve ailelerine tavsiyelerde bulundu. Arıca, sınava yoğun tempoyla çalışmış öğrencilerin son günlerde dinlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Arıca, “Dinlensinler ki hem orta hem kısa hem uzun hafızayı pazar günkü sınavda gündeme alabilsinler. Son 48 saat ders çalışmasınlar, dinlensinler, kendilerine vakit ayırsınlar. Erken saatte uyusunlar. Minimum 8 saat uyku düzeni olması gerekiyor. Bol sıvı içmeleri gerekiyor. Bol sıvı vücut metabolizmasını hızlandırır ve IQ’yu, kısa vadeli hafızayı artırır. Suyu, sporu, uykuyu özellikle önemsesinler” diye konuştu.

Kronik rahatsızlığı olan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Arıca, sürekli ilaç kullananların öğrencilerin ilaçlarını ihmal etmemesi gerektiğini belirtti. İlaçların sınav sabahı kahvaltı öncesi alınması gerektiğini söyleyen Arıca, bu şekilde vücut dengesinin sağlanacağını dile getirdi.

SINAVDAN SONRA SORULARLA ÇOCUKLARIN ÜZERİNE GİDİLMEMELİ

LGS-1

LGS 2022 ne zaman? LGS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?LGS 2022 ne zaman? LGS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Ailelerin çocukların beslenmesine dikkat etmeleri gerektiğini anlatan Arıca, son 1, 2 gün protein ağırlıklı yiyecekler tüketilmesi gerektiğini kaydetti. Arıca, karbonhidrat ve yağdan biraz uzak durulması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Son 1-2 gün aileler çocuklarıyla biraz vakit geçirsin, kardeşleriyle vakit geçirsin. Biraz o ailevi hayatı yaşamaları gerekiyor. Sınavdan sonra çok daha önemli problemler başlıyor. Sınavdan çıkar çıkmaz özellikle çocuğumuza, ‘Sınav nasıl geçti?’, ‘Kaç tane netin var?, ‘Neler yaptın?’, ‘Nereyi kazanacaksın?’ gibi sorulardan ziyade bir yerlerde oturtup yemeğini suyunu içirtip biraz da zamana yayarak çocuk da kendini toparladıktan sonra bir takım sorularla sorgulamamız gerekiyor. Çocuğun üzerine fazla gidilmemeli. Özellikle başka çocuklarla karşılaştırmaya gitmekten biraz uzak durmalıyız. Çocuklar zaten stresli bir sınav hayatından geliyor ve o gün o sınavı atlatıyor. Özellikle sınavdan sonra biraz kendi arkadaşlarıyla vakit geçirsinler ki ilerleyen dönemlerde depresyon gibi bir takım sıkıntılar yaşamasınlar.” (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS maratonu sona erdi! MEB'den açıklamaLGS maratonu sona erdi! MEB'den açıklama
Anahtar Kelimeler:
LGS Liselere Geçiş Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

İlginizi Çekebilir

Arabada cinsel ilişkiye girdi! Hastalık kapıp milyonlar kazandı

Arabada cinsel ilişkiye girdi! Hastalık kapıp milyonlar kazandı

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.