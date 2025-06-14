LGS'ye girecek öğrencilere kapıda moral ikramı

Her fırsatta öğrencilerin yanında olan ve onları eğitim sürecinin her aşamalarında destekleyen Vali Yiğitbaşı, LGS öncesi de öğrencilere moral vermek ve ailelerin yanında olduğunu hissettirmek amacıyla etkinlik yapılması talimatını verdi.

LGS’YE GİRECEK ÖĞRENCİLER OKUL GİRİŞLERİNDE KARŞILANACAK

Afyonkarahisar İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve STK temsilcilerinin katkılarıyla yarın yapılacak olan LGS’ye girecek öğrenciler okul girişlerinde karşılanacak, Vali Yiğitbaşı’nın başarı dilekleri ve selamları iletilecek ve öğrencilere su, şeker, kek ve meyve suyu gibi küçük ikramlarda bulunulacak.

LGS SINAVINA 3 BİN 581 ÖĞRENCİNİN GİRECEK

İyi bir lisede okuyabilmek umuduyla ter dökecek olan tüm LGS adaylarına başarılar dileyen, tüm öğrencilere güvendiğini ifade eden ve onların da kendilerine inanmalarını isteyen Vali Yiğitbaşı, bu zorlu süreçte öğrencilerin başarısı için büyük emek harcayan tüm idareci ve öğretmenlere teşekkür etti. Öte yandan, kentte LGS sınavına 3 bin 581 öğrencinin gireceği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır