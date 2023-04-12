LGS'ye kaç gün kaldı, ne zaman? LGS başvurusu nasıl yapılır? Heyecanlı geri sayım devam ediyor

Liseye geçecek milyonlarca öğrenci LGS sınavını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınav yerleri, sınav sonuçları ve LGS sınav tarihi ile ilgili ayrıntılarını açıkladı. Milyonlarca öğrencinin katılacağı sınav için başvurular 3 Nisan'da başlamıştı. Başvuruları tamamlanan öğrenciler, LGS 2023 ekranını araştırıyor. İşte liselere geçiş sınavı ile ilgili detaylı bilgiler...

LGS'YE KAÇ GÜN KALDI, NE ZAMAN?

2023 LGS başvuruları 3-13 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaşmıştı:

"LGS kapsamında merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran 2023'te yapılacak. Sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrenciler hariç merkezi olarak Bakanlık tarafından 3-13 Nisan'da yapılacak."

LGS sonuçları 26 Haziran’da “https://www.meb.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan LGS kılavuzunda LGS başvurularına dair detaylara değinildi. Yayımlanan kılavuzda başvuru süreciyle ilgili, "Resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 03 Nisan 2023 tarihinden itibaren Merkezî Sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebileceklerdir. Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden bilgileri güncel olmayan öğrenciler bu durumu, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildireceklerdir.

Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) 13 Nisan 2023 tarihine kadar kontrol ederek gerekli güncelleme işlemlerini tamamlayacaklardır. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul

müdürlükleri sorumlu olacaktır" ifadelerine yer verildi.



