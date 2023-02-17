Deprem sonrasında önce afet bölgelerinde daha sonra da tüm Türkiye'de okullar ertelenmişti. LGS sınavına girecek olan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyordu. Bakan Mahmut Özer, kendisinden açıklama bekleyen milyonlarca öğrenciye bekledikleri açıklamayı yaptı. Peki LGS'ye kaç gün kaldı, ne zaman yapılacak? LGS 1.Dönem konuları neler? Ayrıntılar haberimizde...

LGS'YE KAÇ GÜN KALDI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Kahramanmaraş depremi sonrasında eğitime bir süre ara verilmişti. Lise sınavlarına hazırlanan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi.

Bakan Özer, ''Dikkat ederseniz sınavla ilgili tarihi açıklamadık. Bu koşulların iyileşmesi durumuna göre sınav tarihini belirleyeceğiz. Sadece iki şey açıkladık. LGS ve YKS ile ilgili. LGS sınavı biliyorsunuz 8. sınıf müfredatlarından oluşuyor. Biz LGS sınavının sadece 8. sınıf 1. dönemin konularıyla sınırlı tuttuk. YKS'de de 12. sınıfın 2. dönemini kapsam dışına aldık. Dolayısıyla tüm öğrencilerimizi düşünecek şekilde mekanizmalarımızı üretiyoruz. LGS sınavını inşallah tarih gününü daha sonraki günlerde açıklayacağız.'' dedi.

LGS 1.DÖNEM KONULARI NELER?

LGS 1. DÖNEM KONULARI

Türkçe

Dil Bilgisi (Fiilimsiler, Cümlenin Ögeleri, Cümle Türleri)

Cümlede Anlam

Sözcükte Anlam

Söz Sanatları ( Abartma, Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Karşıtlık)

Metin Türleri

Yazım Bilgisi (İmla Kuralları, Noktalama İşaretleri)

Matematik

Sayısal ve İşlemler

Olasılık

Cebir

İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük

Bir Kahraman Doğuyor

Ya İstiklal Ya Ölüm

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler



