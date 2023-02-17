Deprem sonrasında önce afet bölgelerinde daha sonra da tüm Türkiye'de okullar ertelenmişti. LGS sınavına girecek olan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyordu. Bakan Mahmut Özer, kendisinden açıklama bekleyen milyonlarca öğrenciye bekledikleri açıklamayı yaptı. Peki LGS'ye kaç gün kaldı, ne zaman yapılacak? LGS 1.Dönem konuları neler? Ayrıntılar haberimizde...
Kahramanmaraş depremi sonrasında eğitime bir süre ara verilmişti. Lise sınavlarına hazırlanan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi.
Bakan Özer, ''Dikkat ederseniz sınavla ilgili tarihi açıklamadık. Bu koşulların iyileşmesi durumuna göre sınav tarihini belirleyeceğiz. Sadece iki şey açıkladık. LGS ve YKS ile ilgili. LGS sınavı biliyorsunuz 8. sınıf müfredatlarından oluşuyor. Biz LGS sınavının sadece 8. sınıf 1. dönemin konularıyla sınırlı tuttuk. YKS'de de 12. sınıfın 2. dönemini kapsam dışına aldık. Dolayısıyla tüm öğrencilerimizi düşünecek şekilde mekanizmalarımızı üretiyoruz. LGS sınavını inşallah tarih gününü daha sonraki günlerde açıklayacağız.'' dedi.
LGS 1. DÖNEM KONULARI
Türkçe
Dil Bilgisi (Fiilimsiler, Cümlenin Ögeleri, Cümle Türleri)
Cümlede Anlam
Sözcükte Anlam
Söz Sanatları ( Abartma, Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Karşıtlık)
Metin Türleri
Yazım Bilgisi (İmla Kuralları, Noktalama İşaretleri)
Matematik
Sayısal ve İşlemler
Olasılık
Cebir
İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük
Bir Kahraman Doğuyor
Ya İstiklal Ya Ölüm
Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler