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LGS zor muydu, kolay mıydı? Öğrenciler sınavı değerlendirdi

LGS kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler büyük heyecan yaşadı. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınav sonrası adaylar okul bahçelerinde aileleriyle buluşurken, sınava ilişkin ilk değerlendirmelerini paylaştı.

LGS zor muydu, kolay mıydı? Öğrenciler sınavı değerlendirdi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanmasıyla öğrenciler ve veliler büyük heyecan yaşadı.

İki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın ardından, Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'nde öğrenciler aileleriyle buluşurken, okul kapısı önünde sevinç ve heyecan dolu anlar yaşandı.

Sınavdan çıkan öğrenciler, sorulara ilişkin ilk değerlendirmelerini yaptı. Bazı öğrenciler soruların beklediklerinden kolay geçtiğini ifade ederken, bazıları ise özellikle belirli derslerde zorlandıklarını dile getirdi.

LGS zor muydu, kolay mıydı? Öğrenciler sınavı değerlendirdi 1

"GÜZEL BİR LİSE BEKLİYORUM, UMARIM İYİ BİR LİSEYE DE GEÇERİM"

2 aydır sınava çalıştığını belirten İrşad Sinayic, "Zorlandığım sorular fen bilimleri ve matematikti. Diğer sorularım iyi geçti. Güzel bir lise bekliyorum, umarım iyi bir liseye de geçerim. Kendime güveniyorum. Sınava girdiğimde stresliydim ama şu anda stresim yok, stresimi yenmeyi başardım. İnşallah iyi bir bölüme geçerim" dedi.

"SON İKİ HAFTA YOĞUN ÇALIŞTIM"

Öğrencilerden Nadir Algan ise "Güzel geçti, biraz zordu ama yine iyiydi. Fen ve matematik biraz zordu. Son iki hafta yoğun çalıştım. Ondan önce de çalışmıştım ama son bir hafta çok sıkı çalıştım" ifadelerini kullandı.

"STRES FALAN YOKTU, HEYECAN DA YOKTU"

Sınava giren öğrencilerden Ali Arda Erşahin, "Sınav iyiydi. Sözel biraz zordu, sonra sayısal vardı, o da biraz zordu. Matematik zordu. Türkçe falan biraz sıktı. Din kültürü sınavının ise hepsini doğru yaptım. Stres falan yoktu, heyecan da yoktu" şeklinde konuştu.

LGS zor muydu, kolay mıydı? Öğrenciler sınavı değerlendirdi 2

"SON SORULARI YETİŞTİREMEDİĞİM İÇİN KAFADAN ATTIM"

Öğrencilerden Arzu Nur Seymen de "Sınav çok güzeldi. İnşallah istediğim liseyi kazanabilirim. Ama son soruları yetiştiremediğim için kafadan attım. Bir iki soruda zorlandım, o da matematikte oldu" ifadelerine yer verdi.

"EN ZORLU LGS'YDİ"

Sınavdan çıkan Kayra Yıldız, "Sınav iyi geçti ama baya zorlamışlar bence. En zorlu LGS'ydi. Tüm soruları cevapladım ama emin olmadığım 4-5 soru var" dedi.

Sınavının güzel geçtiğini söyleyen Asmin ise "Sayısalım sözelden daha güzel geçti. Biraz zorlandım. Çok heyecanlıydım. Sınav bitti, şimdi tatile gideceğiz" dedi.

LGS zor muydu, kolay mıydı? Öğrenciler sınavı değerlendirdi 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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