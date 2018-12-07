Libertadores Kupası'na yoğun güvenlik önlemi

Libertadores Kupası'na tarihte ilk defa ev sahipliği yapacak olan Madrid'te 4 binden fazla ulusal ve özel polis, bu maç için görevlendirildi.

Madrid Valisi Jose Manuel Rodriguez Uribes yapılan güvenlik toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Arjantin'in River Plate ve Boca Juniors takımları arasında 9 Aralık Pazar günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak final maçının öncesi ve sonrası için 2 bin 54'ü ulusal polis olmak üzere 4 binden fazla güvenlikçinin görevlendirildiğini kaydetti. Real Madrid Kulübü bin 700 özel polisin statta görev yapacağını duyururken, İspanyollara yardımcı olmak için Arjantin polisinden de Madrid'e gelenler oldu.

Uribes ayrıca Libertadores Kupası finalinin Madrid'de oynanmasının "İspanya için ekonomik bir başarı" olduğunu söyledi. Madrid Bağımsız İş adamları Konfederasyonu'nun yayınladığı bir rapora atıf yapan Uribes, karşılaşmanın İspanya'ya ve Madrid kentine sağlayacağı gelirin 42 milyon avrosu direkt olmak üzere toplam 100 milyon avro olacağını savundu.