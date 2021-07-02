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Liberya'da çalışırken sıtma teşhisi konan İzmirli Ersin Akan, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

02.07.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liberya'da çalışırken sıtma teşhisi konan İzmirli Ersin Akan, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Liberya'da çalışırken sıtma teşhisi konan ve solunum yetersizliği yaşayan İzmirli Ersin Akan'ın, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek tedavi altına alındığını bildirdi.

Nasır, yaptığı yazılı açıklamada, Liberya'da bir Türk inşaat şirketinde çalışan ve sıtma teşhisi konan Ersin Akan'ın İzmir'in Bornova ilçesindeki ailesinin CİMER'e başvurarak hastalarının Türkiye'ye getirilmesini istediğini belirtti.

Süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Nasır, şunları kaydetti:

"Ailenin CİMER'e başvurusu sonrası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığımıza ait tam teşekküllü ambulans uçağımız Liberya'ya gönderildi ve uçakta ilk müdahalesi yapılan vatandaşımız bir günlük yolculuk sonrası Ankara Şehir Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Dışişleri Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran'a hemşerimiz ve tüm milletimiz adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın."

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