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Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş'tan Bakan Çavuşoğlu'na taziye telefonu

16.10.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş'tan Bakan Çavuşoğlu'na taziye telefonu

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirmeye göre, Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş, Bakan Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.

El-Menguş, Bartın'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin mevkidaşı Çavuşoğlu'na taziye dileklerini iletti.

Dün de birçok ülkenin dışişleri bakanı, maden ocağındaki patlama nedeniyle Çavuşoğlu'na taziyelerini doğrudan iletmiş ve sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımlamıştı.

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taziye dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu

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