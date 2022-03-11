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Libya Ukrayna'daki 1200 vatandaşını tahliye etti

11.03.2022 03:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libya Ukrayna'daki 1200 vatandaşını tahliye etti

TRABLUS (AA) - Libya, Ukrayna’dan 1200 vatandaşının tahliye edildiğini duyurdu.

Libya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı yazılı açıklamada, tahliyeler konusunda Ukrayna’daki Libya Büyükelçiliği ile tam koordinasyon içerisinde çalışıldığı belirtildi.

Bakanlığın, Ukrayna’nın başkenti Kiev’den ilk tahliyede 529, ikincide 341 ve üçüncüde 79 olmak üzere toplamda 949 vatandaşın tahliye edildiği ifade edilen açıklamasında, Odessa ve Harkiv’den de 251 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.

Açıklamada, tahliyelerin Ukrayna'nın sınır ülkeleri Polonya, Slovakya ve Romanya üzerinden gerçekleştirildiğini ifade etti.

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