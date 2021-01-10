YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Libya'da Hafter milislerince kaçırılan Türk esnafın Mersin'deki ailesi endişeli

Libya'da Hafter milislerince kaçırılan Türk esnafın Mersin'deki ailesi endişeli

10.01.2021 11:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafter milislerince, işlettiği pastanesi yağmalanıp kaçırılan Halil Gözel'in Mersin'de yaşayan kızı, 11 aydır ulaşamadığı babasından gelecek müjdeli haberi bekliyor - Gözel'in kızı Meltem Gözel Demir: - "Bir kız çocuğunun babasına düşkünlüğünü herkes bilir. Haberi alınca dünyamız başımıza yıkıldı" - "Tüm gün elimizde telefon, önümüzde bilgisayar haber bekliyoruz. İşimi bıraktım sadece bununla ilgileniyorum. Haber alamamak çok kötü bir şey"

MERSİN/TRABLUS (AA) - SEZGİN PANCAR/MÜCAHİT AYDEMİR - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in milislerince işlettiği pastane yağmalanıp yaklaşık 11 ay önce kaçırılan Halil Gözel'in Mersin'deki ailesi, yetkililerden gelecek sevindirici haberi bekliyor.

Hafter güçlerince kaçırılan 5 Türk işçiden biri olan 53 yaşındaki Halil Gözel'in kızı Meltem Gözel Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının yıllardır çalışmak için Libya'ya gidip geldiğini söyledi.

Babasının en son Sirte kentine giriş yaptığını belirten 27 yaşındaki Demir, "6 Şubat 2020'den beri babamdan haber alamıyoruz, tam 11 ay oldu. En son 3 Şubat 2020'de eşim görüşmüştü. Sonrasında şebeke sorunları vardı. Bir süre haber alamayınca endişelendik ancak bir duyum almadığımız için bekledik. Oradaki esnaf arkadaşlarından Türk oldukları için alınıp götürüldüklerini öğrendik. O günden sonra herhangi bir haber alamıyoruz. Duyum ve söylentilere göre yaşadığını biliyoruz." dedi.

Demir, Hafter milislerinin, babası ile ortağı ve 2 işçiyi de kaçırdığını öğrendiklerini belirterek babasının işlettiği pastanenin milislerce yağmalandığını da anlattı.

- "Kardeşimin düğününe gelemedi"

Zor günler geçirdiklerini ifade eden Demir, "Bir kız çocuğunun babasına düşkünlüğünü herkes bilir. Haberi alınca dünyamız başımıza yıkıldı. Suçsuz olan bir insanı sadece Türk olduğu için alıkoyuyorlar. Zorumuza gidiyor, üzülüyoruz. Sağlığı konusunda endişeliyiz. Kaçırıldığında 52 yaşındaydı, yeni yaşına alıkonulmuş vaziyette girdi." dedi.

Demir, şöyle devam etti:

"Bir yıldır çalışmıyorum. Sadece babamın izini sürüyorum. Nerede, ne yapıyor? Bunu araştırıyorum. Libya'daki birçok kişiye ulaşmaya çalıştım. Yardım kuruluşlarına durumumuzu bildirdim. Kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Kız kardeşimin geçen yıl haziran ayında düğünü vardı. Babam da gelecekti, bilet almıştı ama maalesef gelemedi. Kız kardeşim, ailem, ben, herkes kötü durumda. Babam sevilen bir insandı. Komşularımızın çocukları bile 'Halil amca ne zaman gelecek?' diye soruyor. Bu da tabii bizi yaralıyor."

Demir, yetkililerden yardım beklediklerini vurgulayarak "Babam bir suç işlese, süreci, yargılanmasını beklerim. Babam çalışan, masum bir işçi. Çalıştığı yerden yaka paça alınıp götürülüyor. Sadece babam değil, oradaki Türk esnafı da topluyorlar. Babam suç işlediği için değil, Türk olduğu için tutuluyor. Devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

- "11 aydır her gün kabuslarla uyanıyoruz"

Babasından gelecek müjdeli haber için hem heyecanla hem de endişeyle beklediklerini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Tüm gün elimizde telefon, önümüzde bilgisayar haber bekliyoruz. İşimi bıraktım sadece bununla ilgileniyorum. Yaşantımıza devam edemiyoruz. Bu bir ölüm değil, haber alamamak çok kötü bir şey. Ne oldu, ne olacak, bugün başına bir şey geldi mi, ne yedi, ne içti, kötü muamele görüyor mu, psikolojisi nasıl, ne şartlar altında tutuluyor... Bu düşünceler tüm günümüzü zehir ediyor. 11 aydır her gün kabuslarla uyanıyoruz ki o da biraz olsun uyuyabilirsek. Dört gözle babamı bekliyoruz. Güçlü bir insan biliyorum ama bir yıldır suçsuz yere alıkonulduğu için şu an psikolojisinin iyi olduğunu düşünmüyorum ama onun da hevesle kurtarılmayı beklediğine eminim."

- 2 işçi kurtarılmıştı, 5'i hala tutsak durumda

Çoğu, ülkede iç savaşın başladığı 2011 yılından önce Libya'ya çalışmak için gelen ve haklarında hiçbir suçlama olmadan Hafter güçlerinin merkezi Bingazi'de tutuklu kalan 7 Türk vatandaşı bulunuyordu.

Bu işçilerden 2'si, Ekim 2020'de Türkiye'nin Libya Büyükelçiliğinin girişimleri ve Libya Kızılayı Misrata Şubesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının ortak çalışmasıyla kurtarılmıştı.

Tutsak geçirdikleri 8 ayın ardından kurtarılan Türk işçiler Yusuf Gürün (35) ve Vahit Kiraz (60) Büyükelçiliğin girişimleriyle memleketleri Adana'ya dönmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans ettiAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:23
Sabah
07:47
Öğle
12:54
İkindi
15:29
Akşam
17:50
Yatsı
19:10

Mersin Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Göksu Eczanesi
Akdeniz
Murat Eczanesi
Akdeniz
Tülin Eczanesi
Akdeniz
Sena Eczanesi
Mezitli
Tece Eczanesi
Mezitli
Bilgen Eczanesi
Toroslar
Yalınayak Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Diğer Haberler

Gülnar’a 27.5 kilometre içmesuyu hattı döşendi

Gülnar’a 27.5 kilometre içmesuyu hattı döşendi

Atıklar Mersin Büyükşehir Belediyesinin atölyelerinde yeniden hayat buluyor

Atıklar Mersin Büyükşehir Belediyesinin atölyelerinde yeniden hayat buluyor

Toroslar Belediyesi kiracılarından 6 ay kira almayacak

Toroslar Belediyesi kiracılarından 6 ay kira almayacak

Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Vergi Dairesi Başkanı Baysal’dan ’Bir kitapta senden’ kampanyasına destek

Vergi Dairesi Başkanı Baysal’dan ’Bir kitapta senden’ kampanyasına destek

Mezitli Belediyesi Basın Evi açılıyor

Mezitli Belediyesi Basın Evi açılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.