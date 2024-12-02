Lider Galatasaray Eyüpspor karşısında 2 puan bıraktı, maç sonu Fenerbahçe'den paylaşım geldi!

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Zirvedeki Sarı-Kırmızılılar'ın kaybettiği 2 puan sonrası en yakın takipçisi Fenerbahçe'den maçın ardından taraftarlarına bir mesaj geldi.

FENERBAHÇE PAYLAŞTI

Fenerbahçe, Sarı-Kırmızılılar'ın puan kaybetmesinin ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Yarın Kadıköy'de, son düdüğe kadar omuz omuza!" ifadeleri yer aldı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Yapılan paylaşıma, kısa süre içerisinde Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE O PAYLAŞIM...