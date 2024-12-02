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Lider Galatasaray Eyüpspor karşısında 2 puan bıraktı, maç sonu Fenerbahçe'den paylaşım geldi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.12.2024 07:50
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Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray sahasında ağırladığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kalırken karşılaşmanın ardından en yakın takipçisi Fenerbahçe'den bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Lider Galatasaray Eyüpspor karşısında 2 puan bıraktı, maç sonu Fenerbahçe'den paylaşım geldi!

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Zirvedeki Sarı-Kırmızılılar'ın kaybettiği 2 puan sonrası en yakın takipçisi Fenerbahçe'den maçın ardından taraftarlarına bir mesaj geldi.

FENERBAHÇE PAYLAŞTI

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Fenerbahçe, Sarı-Kırmızılılar'ın puan kaybetmesinin ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Yarın Kadıköy'de, son düdüğe kadar omuz omuza!" ifadeleri yer aldı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

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Yapılan paylaşıma, kısa süre içerisinde Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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Gaziantep FK Gaziantep FK

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Eyüpspor Arda Turan son dakika fenerbahçe galatasaray
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