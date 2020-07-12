SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Lider Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında

Lider Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 12.07.2020 09:34 | Son Güncelleme

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 32. hafta maçında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

Lider Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde son 12 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 66 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Turuncu-lacivertli takım, ligde son 3 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde girdi.

ŞAMPİYONLUK YARISI

Turuncu-lacivertli takımın, Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor.

Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'u yenmesi ve Trabzonspor'un da deplasmanda Yukatel Denizlispor'a mağlup olması durumunda Süper Lig'de bitime iki hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğu elde edecek.

EKSİK YOK

Medipol Başakşehir'de İttifak Holding Konyaspor mücadelesi öncesinde eksik bulunmuyor.

İstanbul ekibinde kart cezası biten Moldovalı stoper Alexandru Epureanu da bu mücadelede forma giyebilecek.

YILDIZLAR CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Fransız forvet Enzo Crivelli ve Fransız sol bek Gael Clichy sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki futbolcu, Konyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde turuncu-lacivertli takımın 33. haftada sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Solskjaer'den Başakşehir yorumuSolskjaer'den Başakşehir yorumu
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Denetleme sırasında fark edildiler! İstanbul'da tekneye baskın

Denetleme sırasında fark edildiler! İstanbul'da tekneye baskın

Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar

Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar

Alper Potuk isyan etti!

Alper Potuk isyan etti!

Fenerbahçe'nin hocasını açıkladı!

Fenerbahçe'nin hocasını açıkladı!

Fatih Terim adım adım başkanlığa!

Fatih Terim adım adım başkanlığa!

Ahmet Nur Çebi'den flaş yabancı sınırı açıklaması

Ahmet Nur Çebi'den flaş yabancı sınırı açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başakşehir’de test sonuçları negatif

Başakşehir’de test sonuçları negatif

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Mesut Özil sürprizi!

Mesut Özil sürprizi!

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lider Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında

Lider, Konya deplasmanında!

Manchester United'ın teknik direktörü Solskjaer'den Medipol Başakşehir yorumu

Solskjaer'den Başakşehir yorumu

Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon

Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı!

Mehmet Topal, Süper Lig tarihine geçiyor

Mehmet Topal, Süper Lig tarihine geçiyor

Okan Buruk: Mutlu sona ulaşacağız

''Mutlu sona ulaşacağız''

Başakşehir - Denizlispor maçında gerginlik

Başakşehir maçında gergin anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.