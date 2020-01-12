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  4. Lider OSB Atletikspor adım adım şampiyonluğa gidiyor

Lider OSB Atletikspor adım adım şampiyonluğa gidiyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.01.2020 12:06 | Son Güncelleme

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin 9.haftasında evinde oynadığı maçta Gaziantep Adamspor’u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Lig 6.Grupta liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor yoluna emin adımlarla ilerliyor.OSB Spor Salonunda Gaziantep Adamspor’u konuk eden OSB Teknik Koleji Atletikspor, rakibi Gaziantep Adamspor’u ilk sette 25-22, ikinci seti konuk ekip Adamspor 26-24, üçüncü seti OSB Teknik Koleji Atletikspor 25-20 ve son seti ise 25-22 mağlup ederek sahadan 3-1’lık galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.26 puanla liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 10.haftasında deplasmanda Özel Hatay Doğuş Okulları’na konuk olacak.Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin tamamlanmasına 5 maça kala liderliğini sürdürüyor ve kalan haftalarda hata yapmayarak şampiyonluğa ulaşmanın hesabını yapıyor.

Lider OSB Atletikspor adım adım şampiyonluğa gidiyor

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin 9.haftasında evinde oynadığı maçta Gaziantep Adamspor’u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Lig 6.Grupta liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor yoluna emin adımlarla ilerliyor.
OSB Spor Salonunda Gaziantep Adamspor’u konuk eden OSB Teknik Koleji Atletikspor, rakibi Gaziantep Adamspor’u ilk sette 25-22, ikinci seti konuk ekip Adamspor 26-24, üçüncü seti OSB Teknik Koleji Atletikspor 25-20 ve son seti ise 25-22 mağlup ederek sahadan 3-1’lık galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.
26 puanla liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 10.haftasında deplasmanda Özel Hatay Doğuş Okulları’na konuk olacak.
Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin tamamlanmasına 5 maça kala liderliğini sürdürüyor ve kalan haftalarda hata yapmayarak şampiyonluğa ulaşmanın hesabını yapıyor.

Lider OSB Atletikspor adım adım şampiyonluğa gidiyor

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Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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