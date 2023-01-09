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Lig ne zaman bitiyor? Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitecek? 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezon planlaması

09.01.2023 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu akşam yılın ilk derbisi oynandı. Derbi sonrası futbol severler 'lig ne zaman bitiyor?, Süper Lig ilk yarı ne zaman?' gibi soruları araştırmaya başladı. Peki Süper Lig ne zaman bitiyor, süper lig ilk yarı ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

Lig ne zaman bitiyor? Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitecek? 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezon planlaması

Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor konusu futbol seyircileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her hafta ilgiyle takip edilen Spor Toto Süper Lig'de bu akşam yılın ilk derbisi oynandı. Derbinin ardından internette en çok aratılan konulardan biri de ligin ne zaman biteceği oldu. Peki lig ne zaman bitecek, Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? İşte merak edilen konuların cevabı...

LİG NE ZAMAN BİTECEK?

Spor severlerin heyecanla takip ettiği Spor Toto Süper Lig'in ne zaman biteceği ile ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan tarihlere göre Süper Lig Lig 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla başladı. Yapılan açıklamaya göre de 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

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21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilmişti. Dünya Kupası finalleri sonrası ilk lig müsabakalar, 23 - 24 - 25 Aralık tarihlerinde oynandı.

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SÜPER LİG İLK YARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Dünya Kupası için verilen ara haricinde bir devre arası verilmeyeceği belirtildi.

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Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Spor Toto 1. Lig'de ise normal Sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

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