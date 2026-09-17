Türkiye 2. Lig'de fırtına gibi esiyordu! Milli takım daveti geldi

Bursaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kelechi Iheanacho, Nijerya Milli Takımı'ndan davet aldı. Nijeryalı golcü, 6 Ekim'de Rusya ile oynanacak hazırlık maçında milli takım formasını giymek için aday kadroda yer aldı.

IHEANACHO'YA MİLLİ DAVET

Bursaspor'un deneyimli forveti Kelechi Iheanacho'nun yükselen performansı milli takım tarafından da karşılık buldu. Nijerya, 6 Ekim'de Rusya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması için yıldız futbolcuyu kadroya dahil etti.

Yeşil-beyazlı kulüp, milli daveti resmi açıklamayla duyurdu.

BURSASPOR'DAN IHEANACHO'YA TEBRİK

Bursaspor tarafından yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Kelechi Iheanacho, Nijerya Millî Takımı'nın Rusya ile oynayacağı maçın kadrosuna davet edilmiştir. Futbolcumuzu tebrik ediyor, Nijerya Millî Takımı ile oynayacağı maçta başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

BU SEZON 7 MAÇTA 9 GOL

Kelechi Iheanacho, Bursaspor formasıyla bu sezon sergilediği performansla takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu. Nijeryalı futbolcu, geride kalan 7 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırarak dikkat çekici bir gol ortalaması yakaladı.