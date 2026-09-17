SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Bursaspor

Türkiye 2. Lig'de fırtına gibi esiyordu! Milli takım daveti geldi

Bursaspor'un Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho, Nijerya Milli Takımı'nın 6 Ekim'de Rusya ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna davet edildi.

Türkiye 2. Lig'de fırtına gibi esiyordu! Milli takım daveti geldi
Burak Kavuncu
Kelechi Iheanacho

Kelechi Iheanacho

NİJ Nijerya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bursaspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bursaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kelechi Iheanacho, Nijerya Milli Takımı'ndan davet aldı. Nijeryalı golcü, 6 Ekim'de Rusya ile oynanacak hazırlık maçında milli takım formasını giymek için aday kadroda yer aldı.

IHEANACHO'YA MİLLİ DAVET

Türkiye 2. Lig de fırtına gibi esiyordu! Milli takım daveti geldi 1

Bursaspor'un deneyimli forveti Kelechi Iheanacho'nun yükselen performansı milli takım tarafından da karşılık buldu. Nijerya, 6 Ekim'de Rusya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması için yıldız futbolcuyu kadroya dahil etti.

Yeşil-beyazlı kulüp, milli daveti resmi açıklamayla duyurdu.

BURSASPOR'DAN IHEANACHO'YA TEBRİK

Türkiye 2. Lig de fırtına gibi esiyordu! Milli takım daveti geldi 2

Bursaspor tarafından yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Kelechi Iheanacho, Nijerya Millî Takımı'nın Rusya ile oynayacağı maçın kadrosuna davet edilmiştir. Futbolcumuzu tebrik ediyor, Nijerya Millî Takımı ile oynayacağı maçta başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

BU SEZON 7 MAÇTA 9 GOL

Türkiye 2. Lig de fırtına gibi esiyordu! Milli takım daveti geldi 3

Kelechi Iheanacho, Bursaspor formasıyla bu sezon sergilediği performansla takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu. Nijeryalı futbolcu, geride kalan 7 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırarak dikkat çekici bir gol ortalaması yakaladı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor maçı öncesi G.Saray'da Victor Osimhen gelişmesiTrabzonspor maçı öncesi G.Saray'da Victor Osimhen gelişmesi
Ligde son sırada olan Göztepe'de Stoilov için karar verildi!Ligde son sırada olan Göztepe'de Stoilov için karar verildi!
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Nijerya Kelechi Iheanacho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İfadeleriyle tüm Türkiye’de infial yaratan anne ve baba tutuklandı

İfadeleriyle tüm Türkiye’de infial yaratan anne ve baba tutuklandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihi verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihi verdi

Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan korkutan skor! Tam 9 gollük maç

Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan korkutan skor! Tam 9 gollük maç

Konserde tacize uğradı, korumalara bağardı! "Herif her tarafımı elledi"

Konserde tacize uğradı, korumalara bağardı! "Herif her tarafımı elledi"

SPK'dan bir hamle daha! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı... Pusula ve Tera da var

SPK'dan bir hamle daha! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı... Pusula ve Tera da var

Dün akşam bir gözaltı daha: Katılımevim için Emlak Katılım devreye girdi! SPK’dan işlem yasağı ve suç duyurusu

Dün akşam bir gözaltı daha: Katılımevim için Emlak Katılım devreye girdi! SPK’dan işlem yasağı ve suç duyurusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.