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Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Kupası Elemeleri kadrosuna çağrıldı. Sakatlığı nedeniyle bireysel çalışmalarını sürdüren golcünün Trabzonspor maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi!
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Kupası Elemeleri'nde Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen de kadroda yer alırken, yıldız futbolcunun 6 Ekim'de Rusya ile oynanacak hazırlık maçında bulunmayacağı belirtildi.

OSIMHEN MİLLİ TAKIM KADROSUNDA

Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray da Victor Osimhen gelişmesi! 1

Nijerya'nın açıklanan kadrosunda Victor Osimhen'in yanı sıra Chibuike Nwaiwu ve Wilfred Ndidi de yer aldı. Osimhen, 25 Eylül'de Madagaskar ve 29 Eylül'de Gine-Bissau karşılaşmalarında görev yapabilecek.

BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray da Victor Osimhen gelişmesi! 2

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Osimhen'in salonda bireysel güç ve kuvvet çalışmalarına başladığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun son antrenmana katılması halinde dahi Trabzonspor deplasmanına götürülme ihtimalinin oldukça düşük olduğu aktarıldı.

TRABZONSPOR MAÇINDA SÜRE ALMASI BEKLENMİYOR

Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray da Victor Osimhen gelişmesi! 3

Osimhen'in Trabzonspor karşılaşmasının kadrosunda yer alması durumunda da süre almasının beklenmediği belirtildi. Galatasaray cephesinde Nijeryalı golcünün tamamen hazır hale gelmesi için kontrollü bir program uygulanacağı ifade edildi.

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RUSYA MAÇINDA YOK

Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray da Victor Osimhen gelişmesi! 4

Nijerya'nın 6 Ekim'de Rusya ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasında ise Osimhen kadroda bulunmayacak. Nijeryalı yıldızın milli takım programındaki iki Afrika Kupası Elemeleri maçında ise kadroda yer alması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Nijerya galatasaray Victor Osimhen
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