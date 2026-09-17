Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi!

Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Kupası Elemeleri'nde Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen de kadroda yer alırken, yıldız futbolcunun 6 Ekim'de Rusya ile oynanacak hazırlık maçında bulunmayacağı belirtildi.

OSIMHEN MİLLİ TAKIM KADROSUNDA

Nijerya'nın açıklanan kadrosunda Victor Osimhen'in yanı sıra Chibuike Nwaiwu ve Wilfred Ndidi de yer aldı. Osimhen, 25 Eylül'de Madagaskar ve 29 Eylül'de Gine-Bissau karşılaşmalarında görev yapabilecek.

BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Osimhen'in salonda bireysel güç ve kuvvet çalışmalarına başladığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun son antrenmana katılması halinde dahi Trabzonspor deplasmanına götürülme ihtimalinin oldukça düşük olduğu aktarıldı.

TRABZONSPOR MAÇINDA SÜRE ALMASI BEKLENMİYOR

Osimhen'in Trabzonspor karşılaşmasının kadrosunda yer alması durumunda da süre almasının beklenmediği belirtildi. Galatasaray cephesinde Nijeryalı golcünün tamamen hazır hale gelmesi için kontrollü bir program uygulanacağı ifade edildi.

RUSYA MAÇINDA YOK

Nijerya'nın 6 Ekim'de Rusya ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasında ise Osimhen kadroda bulunmayacak. Nijeryalı yıldızın milli takım programındaki iki Afrika Kupası Elemeleri maçında ise kadroda yer alması planlanıyor.