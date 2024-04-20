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Trendyol Süper Lig’e veda eden ilk takım İstanbulspor oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.04.2024 15:46
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Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup olan İstanbulspor, bitime 5 maç kala lige veda eden ilk takım oldu. İstanbulspor, 33 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 22 mağlubiyet ile 16 puan topladı.

Trendyol Süper Lig’e veda eden ilk takım İstanbulspor oldu

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında İstanbulspor, sahasında Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-siyahlılar 16 puanda kalarak ligde kalma umutlarını kaybetti. Düşme hattında yer alan Fatih Karagümrük ise puanını 33’e yükselterek ligde kalma şansını son 5 maça bıraktı.

BİTİME 5 HAFTA KALA DÜŞTÜLER

İstanbulspor, bitime 5 hafta kala Süper Lig’den bu sezon küme düşen ilk düşen takım oldu.

Bu sezon çıktığı 33 maçta yalnızca 4 galibiyeti bulunan sarı-siyahlılar, 7 beraberlik ve 22 de mağlubiyet aldı. Ayrıca Trabzonspor ile evinde oynadığı maçta sahadan çekilen İstanbulspor’un 3 puanı da silinmişti.

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