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Ligin dibine demir attılar! İstanbulspor'un mağlubiyet serisi 5 maça çıktı

05.11.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden İstanbulspor, Giresunspor’a deplasmanda 3-2 kaybederek kötü gidişatı sürdürdü. Sarı-siyahlıların mağlubiyet serisi 5 maça çıktı.

Ligin dibine demir attılar! İstanbulspor'un mağlubiyet serisi 5 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında İstanbulspor, Giresunspor’a konuk oldu. Çotanak Stadyumu’nda oynanan maçın 18. dakikasında Valon Ethemi’nin golüyle 1-0 öne geçen İstanbul ekibi, 45 ile 56. dakikalar arası kalesinde 3 gol gördü. 87. dakikada Jetmir Topalli’nin golü, konuk ekibe yetmezken karşılaşma da ev sahibinin 3-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Alınan sonucun ardından sarı-siyahlıların kötü gidişatı devam etti. Son olarak 3 Ekim 2022’de deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-1 yenen İstanbulspor, sonrasında oynadığı 5 mücadelede sahadan puansız ayrıldı. Bu süreçte Ankaragücü’ne 2-1, Başakşehir’e 2-0, Antalyaspor’a 2-1 ve Fenerbahçe’ye de 5-2 mağlup olan İstanbul temsilcisinin kötü serisi Giresun’da sürdü.

Bu sonucun ardından 8 puanda kalan İstanbulspor, Süper Lig’in 14. haftasında Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Hatayspor’u ağırlayacak.


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