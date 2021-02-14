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Ligue 1'de Lille, 6 hafta sonra puan kaybetti

14.02.2021 22:44 | Son Güncelleme:
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Ligue 1'de Lille, 6 hafta sonra puan kaybetti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, sahasında Brest ile 0-0 berabere kaldı.

Ligue 1'in 25. haftasında Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda Brest'i ağırladı.

Karşılaşma boyunca topa daha fazla sahip olan Lille'in kontrolünde geçen mücadelede gol sesi çıkmadı.

Milli futbolculardan Mehmet Zeki Çelik, müsabakada 90 dakika görev yaptı. Burak Yılmaz'ın kadroda bulunmadığı mücadelede Yusuf Yazıcı ise 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligde 6 haftalık galibiyet serisi sona eren 55 puana sahip Lille, Paris Saint-Germain'in bir puan önünde liderliğini korudu. Üç maçtır kaybetmeyen Brest ise 31 puanla 12. sırada yer aldı.

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