Ligue 1 | Rennes 1 - 3 PSG (Maç özeti)

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Rennes ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG, 3-1'lik skorla kazandı.

Rennes, Adrien Rabiot'un 11. dakikada kendi kalesine attığı gol ile öne geçti. PSG, 45'te Angel Di Maria'nın attığı golle ilk yarıyı 1-1 kapattı.

İkinci yarıya baskıyla başlayan Paris Saint-Germain, 61. dakikada Neymar'ın asisti ve Thomas Meunier'nin golüyle öne geçti. Maxim Choupo Moting, 83. dakikada attığı golle maçın skorunu tayin etti.

Paris Saint-Germain, bu galibiyetle altıda altı yaptı ve puanını 18'e çıkardı. Rennes ise 7 puanda kaldı. Paris Saint-Germain, gelecek hafta Reims ile Parc des Princes'te karşılaşacak. Rennes ise Amiens deplasmanında galibiyet arayacak.

