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Likya yolunda mahsur kalan Rus turisti JAK timi kurtardı

04.07.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Likya yolunda mahsur kalan Rus turisti JAK timi kurtardı

Likya yolunda mahsur kalan Rus turisti JAK timi kurtardı

Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken mahsur kalan turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.

Rus uyruklu L.D'nin, Tekirova Mahallesi Ulupınar mevkisinde Likya Yolu'nda yürüyüş yaparken ayağını burkması ve yönünü kaybetmesi sonucu mahsur kaldığı ihbarını alan Antalya Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, bölgeye gitti.

Jandarma ekibi, 4 kilometrelik yürüyüşün ardından L.D'ye ulaştı. Rus vatandaşı, ilk yardımın ardından dağlık alandan indirildi.

Likya yolunda mahsur kalan Rus turisti JAK timi kurtardı

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