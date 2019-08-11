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Yusuf siftah yaptı, Lille Zeki ile kazandı!

FRANSA HABERLERİ  | 11.08.2019 18:01 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Lille, sahasında Nantes'ı konuk etti. Yusuf Yazıcı'yı rekor bedelle kadrosuna katan ve bir diğer milli futbolcu Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille, Nantes'ı 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Lille'e 3 puanı getiren golün asistini Zeki Çelik yaparken, oyuna sonradan giren Yusuf Yazıcı, performansıyla göz doldurdu.

Yusuf siftah yaptı, Lille Zeki ile kazandı!

Ligue 1'in açılış haftasında Lille ile Nantes, Pierre Mauroy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

YUSUF YAZICI TRABZONSPOR'A BÖYLE VEDA ETMİŞTİ

Lille, 19'uncu dakikada yeni transferi Victor Osimhen'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 önde girdi. 2'nci yarıda Nantes, Andrei Girotto'nun 51'inci dakikada attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1.

Maçın 80'inci dakikasında bir kez daha sahne alan Osimhen, Mehmet Zeki Çelik'in asistinde kendisinin ve takımının 2'nci golünü kaydetti: 2-1. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Lille, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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Lille'de Mehmet Zeki Çelik, 90 dakika forma giyerken; Yusuf Yazıcı, 69'uncu dakikada Timothy Weah'ın yerine oyuna dahil oldu.

Lille, ligin 2'nci haftasında Amiens'e konuk olacakken; Nantes evinde Marsilya'yı ağırlayacak.

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TRABZONSPOR TARAFTARI YUSUF'U YALNIZ BIRAKMADI

Lille'nin Nantes'i konuk ettiği karşılaşmada Trabzonspor taraftarları da Yusuf Yazıcı'ya destek olmak için stadyumdaki yerlerini aldı.

Lille kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Trabzonspor formalı bir grup taraftarın fotoğrafı yer alırken, fotoğrafın altına "Yusuf Yazıcı, tribünlerde hoş bir karşılaşma ile ağırlandı" notu düşüldü.

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Anahtar Kelimeler:
lille nantes Yusuf Yazıcı Zeki Çelik ligue 1

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